Plus de 33.000 Belges occupent un flexi-job

La mesure a été lancée le 1er décembre 2015 dans l'horeca et permet de ne pas payer d'impôt supplémentaire sur les heures prestées en flexi-job. La condition était de travailler au moins à quatre cinquièmes chez un employeur principal. Début 2018, le dispositif a été étendu aux commerces et aux pensionnés. Avec 33.551 flexi-jobbers, la Belgique en compte désormais trois fois plus que début 2016. Le commerce en compte 1.865. Au total, 2.268 pensionnés occupent un flexi-job.