Plus de 2.700 personnes travaillent dans les entreprises de réutilisation

Au total, les membres de la fédération ont récupéré 140.000 tonnes de bien de tous types en 2016 soit une croissance de 74% en 11 ans. Sur cette importante masse, 45.212 tonnes de biens ont été réutilisés soit 30% de la collecte. Près de 23.000 tonnes de biens ont été revendus en magasins de seconde main ou vendus à l'étranger pour du textile.

En Wallonie, 109 communes bénéficient des services d'une ressourcerie, couvrant ainsi 52% de la population wallonne. L'économie de la réutilisation en Belgique francophone comprend 63 opérateurs, 30 centres de tri, 46 ateliers de réparation, 151 boutiques de seconde main, 5500 bulles de collecte textile et 8 filières d'activité.

Les entreprises membres de la fédération sont principalement actives dans la récupération d'encombrants et objets valorisables, le textile, les vélos et déchets d'équipements électriques et électroniques hors IT (14 entreprises).

"La réutilisation participe activement à l'économie circulaire. Ces activités de collecte, tri et valorisation des ressources contribuent au prolongement de la durée de vie des produits et à la réduction des déchets tout en se révélant un réel levier de développement pour la création d'emplois locaux non-délocalisables", souligne Ressources.