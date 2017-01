Plus d'une PME sur trois envisage d'embaucher en 2017

"Les perspectives en matière d'emploi restent excellentes", se réjouit Thierry Van Eesbeeck, conseiller stratégique pour les PME chez SD Worx. "Ce chiffre de 36% figure dans le top 3 des meilleurs pourcentages jamais enregistrés." Les prévisions d'engagement sont identiques tout au long de l'année, "c'est la toute première fois que la proportion de PME ayant l'intention d'embaucher est supérieure à 35% durant deux trimestres d'affilée", précise le gestionnaire RH.

Près d'une entreprise sur trois employant actuellement entre 1 et 5 collaborateurs (30,5%) pense que ses effectifs auront grossi d'ici la fin de l'année. Auprès de celles comptant entre 5 et 19 travailleurs, la proportion atteint 45,1%, contre 36,5% l'an dernier. "Dans le prolongement des attentes en matière d'embauche, on observe que 35,8% des PME belges s'attendent également à une augmentation de leur volume de travail", tandis qu'elles n'étaient que 30,5% l'an dernier. "Ce sont surtout les petites PME qui sont plus optimistes que l'année dernière: 32,3% contre 26,6% dans la catégorie 1-5 et 43,9% contre 37,7% pour les PME 5-19." En outre, seules 5,8% des petites et moyennes entreprises s'attendent à une diminution de leurs effectifs, soit le pourcentage le plus faible relevé par SD Worx via cette étude depuis septembre 2011.

L'enquête sur l'emploi de SD Worx a été menée auprès de 884 entreprises employant entre 1 et 99 collaborateurs. La marge d'erreur est de 2,5%.