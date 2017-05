Pizza Hut table sur un groupe polonais pour se développer en France

Top Brands, détenteur d'une franchise exclusive en France depuis 2009 pour l'ensemble des unités dédiées à la livraison, soit 123 points de vente, l'a cédée mardi au groupe de restauration polonais AmRest Holdings, avec l'accord de Pizza Hut et de sa maison-mère américaine Yum! Brands, selon un communiqué publié mardi soir.

AmRest, "qui exploite aujourd'hui 92 enseignes Pizza Hut en Europe centrale ainsi qu'en Russie, deviendra le partenaire master-franchisé des concepts Pizza Hut Livraison et Express en France", précise-t-il.

Le premier restaurant de la marque a été ouvert en 1987 dans l'Hexagone. Dans ce pays, Pizza Hut exploite aujourd'hui 150 enseignes, avec environ 3.000 employés.

Cette expansion "va permettre à Pizza Hut de croître en France à long terme et de renforcer sa réputation d'une des marques mondiales les plus appréciées et qui connaît la croissance la plus rapide", est-il écrit.

"Ce partenariat va permettre des investissements continus en faveur de la croissance de nos franchisés et d'une plus grande expérience client. Il va également favoriser une expansion rapide de la marque en France, le pays étant l'un des marchés clés de Pizza Hut en Europe", déclare Raphaël Miolane, directeur général de Pizza Hut Europe & Royaume-Uni, cité dans le communiqué.