Pierre Romeyer a rejoint son ami Paul Bocuse aux fourneaux éternels

Pierre Romeyer était tout cela, et plus encore un ami qui, le 12 juillet dernier, s'est éteint. Il avait 88 ans. Le "Bocuse belge" est mort. Non qu'il imitait le grand Paul, mais ils avaient tous les deux du charisme, la même envie de sortir les cuisiniers de leur cave, de les mettre en vedette tout en prêchant une rigueur et un balayage saisonnier des cartes. Avec rigueur, il avait su concilier la cuisine traditionnelle et les nouvelles tendances qui pointaient.

...