Philips voit son bénéfice net augmenter considérablement

En comptant les résultats opérationnels de Signify et des activités Lumined et Automotive, dont Philips s'est désengagé, le groupe enregistre un bénéfice net de 2 millions d'euros, contre 289 millions l'an dernier à la même période. Le chiffre d'affaires s'établit à 4,3 milliards d'euros sur le deuxième trimestre, en hausse de 4% à périmètre comparable, indique Philips, soulignant un bond des commandes de 9%. Les ventes ont été en particulier tirées par le secteur "Diagnostic et Traitement" et "Santé", note le groupe.

"Je suis satisfait de la forte amélioration continue des performances des activités de diagnostic et de traitement, portée par l'étendue de notre portefeuille de produits innovants, qui s'est traduite par une croissance des ventes comparable de 8% et une croissance des commandes à deux chiffres", a commenté le directeur général, Frans van Houten, cité dans le rapport.

Programmes de croissance et de productivité

Sur les mois d'avril à juin, le résultat d'exploitation ajusté (Ebita) a bondi de près de 10% à 482 millions d'euros, soit 11,2% des ventes, en hausse de 100 points de base, notamment porté par les programmes de croissance et de productivité du groupe, a indiqué Philips, recentré sur la santé et le bien-être.

Le groupe, qui emploie plus de 106.000 employés et opère dans plus de 150 pays, réitère son objectif d'une augmentation du chiffre d'affaires de 4 à 6% entre 2017 et 2020 ainsi que d'une amélioration moyenne annuelle de 100 points de base de la marge Ebita, à périmètre comparable.