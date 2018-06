Peas&Love lève 1,2 million et ambitionne la création de 150 fermes urbaines

Fondée en 2015, cette start-up donne accès à un potager entretenu, produisant des fruits et légumes locaux et de saison, à une communauté de riverains. Pour 38 euros par mois, les riverains ont accès à une parcelle de trois mètres carrés, entretenue en mode de production biologique par un ingénieur agronome de formation, ainsi qu'à la récolte tout au long de l'année. Actuellement, Peas&Love exploite 600 parcelles dans quatre fermes à Bruxelles et à Paris, pour un total de 2.000 mètres carrés de plantation. Avec les fonds levés, Peas&Love ambitionne d'ouvrir 150 fermes d'ici cinq ans dans 12 régions européennes.