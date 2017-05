Panasonic lance l'OPA sur les près de 43% de Zetes qu'il ne possède pas encore

Cette OPA fait suite à l'acquisition par Panasonic, le 27 avril dernier, de 57,01% des actions existantes de Zetes.

Le prix offert est, pour rappel, de 54,50 euros par action.

L'OPA s'étalera du 18 mai au 16 juin 2017, avec publication des résultats le 20 juin.

Panasonic et Zetes avaient annoncé fin 2016 la prise par l'entreprise nippone d'une participation majoritaire de 50,95% dans Zetes pour 150 millions d'euros, dans un premier temps, et le lancement, dans un second temps, d'une OPA obligatoire au même prix de 54,50 euros par action; OPA qui sera elle-même suivie, si les conditions sont remplies, d'un squeeze-out sur les actions et options sur action émises par Zetes qui ne seront pas encore détenues par Panasonic à ce moment-là.

Cotée à la Bourse de Bruxelles, Zetes emploie plus de 1.100 personnes dans 21 pays. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 253,4 millions d'euros