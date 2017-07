Ouverture de 16 nouveaux magasins Delhaize

Seize nouveaux magasins Delhaize ouvriront leurs portes dans la seconde moitié de l'année, alors que 13 autres (deux AD, sept Proxy et quatre Shop & Go) ont déjà vu le jour durant les six premiers mois de l'année, annonce lundi l'enseigne de grandes surfaces.