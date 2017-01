Oscar Sleep, votre matelas devant votre porte

"Est-il vraiment possible de tester un matelas quand on n'a que cinq minutes dans un showroom rempli de monde et qu'on est en chaussettes ?". Pour Yves Back, la réponse est non. Issu du monde de la pub, il a lancé Oscar Sleep en avril 2016 avec Antoine Winants et Pascal Doto, kinésithérapeute de formation.