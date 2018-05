Nouvel accident pour une Tesla

"L'agent (de police) n'était pas dans le véhicule et le conducteur de la Tesla n'a subi que de légères blessures", a indiqué la police de Laguna Beach, située au sud de Los Angeles. Un autre accident, impliquant une Tesla avec "Autopilot" activé, qui a fait un mort en Californie en mars, fait l'objet d'une enquête du régulateur des transports américain (NTSB) et a suscité des échanges particulièrement vifs entre M. Musk et le NTSB, qui ont abouti à ce que Tesla décide ne plus participer à l'enquête.

Le NTSB a aussi ouvert une enquête sur un autre accident impliquant une Tesla qui a fait deux morts en Floride. Mais elle porte sur l'embrasement de la batterie du véhicule et non sur le logiciel d'assistance à la conduite. (NEWS, ECONOMY, DOM, GGR, fr)