"Nous ne sommes pas les seuls naïfs à croire dans le potentiel bruxellois"

Menace terroriste ou pas, Carlson Rezidor poursuit sans ciller son expansion dans notre pays. Le tout premier Radisson RED, car c'est ainsi qu'on les nomme, a ouvert ses portes en plein coeur de Bruxelles seulement quelques semaines après les attentats du 22 mars 2016. Plus récemment, le groupe a inauguré son quatrième hôtel bruxellois avec un Park Inn by Radisson, situé à un jet de pierre de Zaventem. Carlson Rezidor compte désormais 12 hôtels dans notre pays, mais le groupe ne compte pas en rester là. C'est en tout cas ce qu'affirme le Bruxellois Eric De Neef (53 ans), responsable mondial de toutes les activités commerciales et de développement des marques chez Carlson Rezidor. Un groupe qui, avec plus 1.400 hôtels (opérationnels ou en développement) et 95.000 travailleurs, fait partie du top 10 mondial.

