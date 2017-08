Nous avons testé la voiture partagée flottante

Ouvrir une voiture avec un smartphone ? C'est possible à Bruxelles, avec les services de voitures partagées DriveNow et Zipcar. Lancées durant l'été 2016, les flottes de ces opérateurs concurrents proposent, à elles deux, plus de 500 voitures accessibles selon une nouvelle approche dite du stationnement libre (free floating), très répandue en Allemagne ou à Milan. L'utilisateur prend une voiture dans la rue, qu'il repère et ouvre avec son smartphone, roule, et laisse le véhicule une fois arrivé à destination.

...