"Nous avons beaucoup de respect pour vous, mais notre employeur n'en a aucun pour nous"

Les syndicats de quatre pays européens, notamment la Belgique, avaient annoncé la semaine dernière des actions de grève coordonnées pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les 25 et 26 juillet, les stewards de Ryanair débraieront ainsi en Belgique, au Portugal et en Espagne.

L'Italie y participera seulement le 25 juillet. "Nous sommes là pour faire en sorte que vous puissiez profiter pleinement de vos vacances. Mais notre employeur n'a aucun respect pour nous", déplore le personnel de cabine. "Nous venons travailler plus tôt afin de vous assurer un vol en toute sécurité et non pas pour vous perturber avec nos ventes, à propos desquelles notre employeur nous met beaucoup de pression."

"Grande précarité"

"Ce travail pourrait être une source d'épanouissement pour nous mais les conditions imposées plongent beaucoup d'entre nous dans une grande précarité", dénoncent-ils. "Notre salaire et nos horaires ne nous permettent pas de vivre correctement.

Chaque travailleur d'une multinationale établie en Belgique bénéficie de la législation belge, mais ce n'est pas notre cas." Et les membres d'équipage n'ont aucun droit à des boissons gratuites sur les vols, rappellent-ils dans cette lettre diffusée par le syndicat chrétien. Les hôtesses et stewards affiliés à la CNE/LBC entendent dès lors faire pression sur Ryanair "afin de mériter un minimum de respect".