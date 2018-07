Nike/Adidas : 3-1

Sponsor officiel de l'événement, avec 12 équipes sur 32 à ses couleurs, Adidas était pourtant mieux placé que son grand rival, du moins en théorie. Mais Nike a eu le nez plus fin. Trois de ses équipes sont arrivées en demi-finale : la France, la Croatie et l'Angleterre. De son coté, Adidas avait naturellement misé sur l'Allemagne, sortie prématurément du tournoi de même que sur l'Espagne, autre ancienne championne du monde rapidement mise sur la touche.

La Belgique n'a finalement pas pu inverser la tendance pour la marque aux trois bandes, battue par la France en demi-finale. Pour Nike, le boom attendu des ventes des maillots, laisse entrevoir une belle affaire financière en contrepartie du contrat de 50 millions d'euros par an qui la lie à l'équipe de France jusqu'en 2026. Depuis le début de la compétition, le titre de l'équipementier américain a progressé de plus de 4 pour cent tandis qu'Adidas reculait de plus de 6% sur la même période.