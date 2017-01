Newpharma: "Si on ne peut pas faire de pub, on quittera la Belgique"

Crée en 2008, Newpharma est la première pharmacie en ligne belge et affiche une solide croissance: +29% en 2014, +61% en 2015, +49% en 2016 pour atteindre un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros. L'objectif pour 2017 ? +50% bien sûr ! Pourtant, ces chiffres, qui ont de quoi faire envie, ne parviennent pas à masquer un certain ras-le-bol dans le chef de Mike Vandenhooft: freins législatifs, omerta des laboratoires, luttes corporatistes, etc. N'en jetez plus, la coupe est pleine.

...