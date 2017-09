Neuf moteurs diesel Euro 6 sur dix polluent plus qu'annoncé

Seul un moteur diesel sur dix répondant à la norme Euro 6 présente en conditions réelles des émissions de CO2 correspondant aux données théoriques et en laboratoire, indique lundi l'International Council on Clean Transportation (ICCT). L'ONG a analysé les échappements de 541 véhicules diesel répondant aux normes 5 et 6.