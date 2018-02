Nethys s'associe avec Telenet pour développer son offre mobile

Depuis 2013, le câblo-opérateur liégeois, opérant sous la marque VOO, proposait des services mobiles à ses clients via un accord avec Telenet par l'intermédiaire du réseau d'Orange. Ce contrat arrive à échéance en décembre 2018. "Telenet étant devenu depuis propriétaire de son propre réseau mobile à la suite de l'acquisition de BASE en 2016, c'est donc sur ce réseau, et non plus celui d'Orange, que se poursuivra le partenariat", ont fait savoir les entreprises.

Selon les termes du contrat, les clients mobiles de VOO quitteront prochainement le réseau mobile d'Orange pour être hébergés sur celui de Telenet. L'ensemble des abonnés VOOmobile sera migré vers le réseau de Telenet dans le courant de l'année. Le contrat lie les deux entreprises jusqu'au 31 décembre 2023.

Voomobile est un opérateur de téléphonie mobile virtuel (MVNO). Nethys loue donc un accès au réseau des opérateurs mobiles disposant d'un réseau propre et commercialise des services de téléphonie mobile sous sa propre marque à ses clients.

Pour le patron de Telenet, John Porter, le contrat officialisé mardi témoigne de la "confiance absolue" de sa société "dans l'avenir du marché des opérateurs virtuels, pour lesquels nous sommes un partenaire fiable et particulièrement expérimenté. En outre, les clients de VOO pourront bientôt profiter de notre réseau mobile ultra-modernisé puisque près de 90% de nos 2.800 sites du pays ont été récemment équipés de technologies 2G, 3G et 4G de dernière génération."