Netflix fait trembler les géants du divertissement, mais son "business model" va-t-il causer sa perte ?

Comptant plus de 130 millions d'abonnés et étendant chaque jour davantage son empire, Netflix est devenu une sorte de Godzilla faisant trembler tous les géants mondiaux du divertissement. Cinéma et télévision peuvent-ils encore résister à cette arme de disruption massive ?