Nestlé, Colruyt, etc. parviennent à un accord sur les prix

Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé et le groupe d'achat Agecore, qui regroupe six détaillants européens dont le Belge Colruyt, sont parvenus à un accord sur les prix d'achats futurs. Les deux parties ont conclu un "compromis équilibré", selon un communiqué de presse de Nestlé mercredi, qui ne donne pas plus de précisions.