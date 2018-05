My Coaching Spot, à la recherche de son coach

Vous cherchez un coach pour votre vie privée ou professionnelle ? Entrez votre demande sur la plateforme de réservation en ligne My Coaching Spot et un algorithme vous proposera plusieurs coachs certifiés. De leur côté, les coachs remplissent leur profil en fonction de leurs spécialisations. Un des profils matche avec le vôtre ? Prenez alors rendez-vous avec votre coach ! My Coaching Spot offre une visibilité aux coachs certifiés, qui payent 65 euros par mois pour être présents sur la plateforme, et un gain de temps aux clients puisq...