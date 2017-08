Musique, hôtellerie, com'... L'art de la multi-disciplinarité en Ardenne

Un espace multifonctionnel flambant neuf, sortant tout droit de l'imagination du responsable, déjà bien connu dans le monde de l'enregistrement de musique. Ce dernier était en charge de La Chapelle, un autre studio d'enregistrement basé dans la région. Des artistes comme Daan, Hooverphonic ou encore Girls in Hawaii ont déjà collaboré avec lui. L'investissement total aura coûté 2,5 millions d'euros, financé notamment sur fonds propres et avec le soutien de Meusinvest et de BNP Paribas Fortis. Un concept hors du commun qui, forcément, nécessite une bonne dose d'organisation. " Nous sommes cinq à travailler, on a essayé de clairement se définir les rôles. Je suis en charge principalement du studio et ma femme, de l'agence de communication. Nous avons également engagé quelqu'un pour superviser l'hôtel mais forcément, tout le monde donne un coup de main un peu partout quand c'est nécessaire. ", confie Stijn ...