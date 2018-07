Mobinome, une application pour ouvriers 3.0

C'est une application made in Belgium qui rencontre un certain succès auprès d'entreprises wallonnes et bruxelloises. Née il y a quatre ans, Mobinome facilite la gestion des interventions techniques des ouvriers et autres acteurs de terrain. L'idée a pris forme suite à une demande de Proximus. Soucieux d'optimiser son travail de terrain, l'opérateur télécom fait alors appel à Bside, société tournaisienne active dans les nouvelles technologies. La mission ? Digitaliser une tâche récurrente effectuée sur chantier : la prise de photos avant et après des travaux de voirie. L'application permettait ainsi d'envoyer instantanément les photos sur une plateforme, consultables ...