Mise à jour fatale pour les Smart Plugs d'Engie

Engie a informé samedi dernier les utilisateurs de son Smart Plug qu'une mise à jour du logiciel avait rendu leur gateway inutilisable, par le biais d'un mail plutôt sec. De ce fait, ils ne peuvent plus allumer ni éteindre leurs appareils connectés automatiquement et encore moins les contrôler à distance via leur smartphone.