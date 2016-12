"Microsoft a fortement réduit l'absentéisme scolaire en Inde"

La firme fondée par Bill Gates ne veut plus de son étiquette d'éditeur de logiciels et se positionne comme le principal fournisseur de solutions dans le " cloud ". Le résultat d'une grande mutation stratégique qui repositionne Microsoft au coeur de l'informatique des entreprises et lui permet de jouer un rôle capital dans la transformation digitale mais aussi de lutter contre le cancer ou l'absentéisme scolaire.