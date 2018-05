Mestdagh: syndicats et direction se revoient le 17 mai, une majorité de magasins fermés

M. Beuscart a rappelé sur les ondes l'intention privilégiée du groupe de favoriser au maximum les prépensions et les départs volontaires. "Nous jouerons sur tous les amortisseurs sociaux à notre disposition pour éviter les licenciements secs", a-t-il assuré.

"Je comprends l'émoi, la colère et l'inquiétude" du personnel et des syndicats à la suite de l'annonce faite lundi de la suppression de 450 emplois, a-t-il déclaré. "Mais il y a urgence, et nous prenons nos responsabilités."

Le chiffre d'affaires des magasins intégrés ne cesse de baisser depuis six ans, et cette baisse a connu une accélération en 2017. D'après le directeur - qui a pris ses fonctions en mars - les premiers chiffres de 2018 sont également alarmants.

A l'issue d'une réunion lundi, direction et syndicats ont fixé un premier calendrier de rencontres, de trois dates. Le premier rendez-vous est fixé au 17 mai. Il s'agira d'un nouveau conseil extraordinaire dans le cadre de la phase d'information de la loi Renault, précise Myriam Delmée, la vice-présidente du Setca, sur Twitter.

Une majorité de magasins fermés

Par ailleurs, une majorité de magasins intégrés Mestdagh devraient rester fermés ce mardi. Une heure avant l'ouverture théorique des magasins, le personnel de 23 des 52 magasins intégrés a déjà annoncé son intention de débrayer selon la CSC. Des piquets bloqueront également le dépôt et la centrale, situés à Gosselies (Charleroi).

A ces débrayages déjà décidés s'ajouteront en principe d'autres fermetures selon la CSC. D'après le syndicat chrétien, toutes les régions sont concernées.

Selon le Setca, aucun magasin intégré n'ouvrira ses portes à Bruxelles mardi.

Lundi matin, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, la direction du groupe a annoncé un plan de restructuration avançant notamment le chiffre de 450 suppressions d'emplois, soit un peu moins de 20% du personnel. Une nouvelle organisation du travail a également été présentée, prévoyant la suppression du quart d'heure payé, la polyvalence des tâches et l'ouverture des magasins le dimanche.