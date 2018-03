McDonald's veut créer 2.000 nouveaux jobs en Belgique d'ici 2023

A l'occasion de son 40e anniversaire, McDonald's Belgique a décidé d'établir de nouvelles ambitions pour l'avenir. La chaîne de fast-food, qui emploie à ce jour 4.493 collaborateurs dans notre pays, dont 55% de jeunes de moins de 25 ans, annonce son intention de créer 2.000 jobs supplémentaires d'ici 2023. Des contrats stables? "Tous nos contrats sont stables, majoritairement à durée indéterminée, affirme Stephan de Brouwer, Managing Director de McDonald's Belgique. Sur les 2.000 emplois, il y aura par ailleurs 70% d'équivalents temps plein."

Le responsable explique qu'une ouverture de restaurant représente au moins 40 nouveaux postes de travail. Cette annonce signifie-t-elle que McDonald's va ouvrir 50 établissements supplémentaires dans les cinq ans ? "Pas autant, mais pas beaucoup moins, assure notre interlocuteur. Nous souhaitons augmenter notre parc de 50% dans d'ici 2023, c'est-à-dire ouvrir environ 40 restaurants supplémentaires. Une partie des emplois sera créée dans ces restaurants et une autre dans nos établissements existants." L'installation d'automates pour passer commande ne met-elle donc pas l'emploi en péril? "C'est une erreur de penser cela, répond Stephan de Brouwer. Nous avons fait ce pari il y a deux ans, je vous avoue avec quelques réticences de la part des franchisés, mais nous n'avons supprimé aucun emploi. Au contraire. Nous avons instauré le service à table dans plusieurs restaurants. Il faudra toujours de l'humain pour accueillir les clients, les conseiller, etc."

20% de déchets sauvages en moins

La chaîne, sous la pression de concurrents au positionnement davantage centré sur la nourriture saine et le développement durable, dit également avoir pour ambition de diminuer de 20% les déchets sauvages dans son environnement grâce au nettoyage des alentours des restaurants, à la sensibilisation des équipes et des clients et aux collaborations locales avec les communes. "Dès notre arrivée en Belgique, nous avons mis au point une politique de développement durable approfondie jalonnée de nombreuses initiatives telles que le recyclage de nos emballages et de notre huile de friture ainsi que l'utilisation d'une énergie 100% verte dans tous les restaurants, affirme le responsable. C'est une histoire qui est partie du coeur de nos activités, dans nos restaurants, et qui au fil du temps, s'en est éloignée pour mieux répondre aux enjeux collectifs sociétaux."

L'histoire de McDonald's Belgique a commencé il y a 40 ans avec l'ouverture le 21 mars 1978 d'un premier restaurant sur la place de la Bourse, à Bruxelles. Aujourd'hui, le roi du fast-food, qui doit faire face depuis l'année dernière à la nouvelle concurrence de Burger King ainsi qu'au repositionnement de Quick, compte chez nous 80 restaurants sous la direction de 24 franchisés.