Luminus a remporté le marché public organisé par Infrabel concernant la fourniture d'électricité à toutes les gares et autres bâtiments d'Infrabel et de la SNCB qui sont raccordés aux réseaux publics de distribution, et ce pour les années 2019 et 2020.

"Ce contrat de deux ans représente un volume annuel de 130 GWh, ce qui équivaut à la consommation électrique de quelque 37.000 foyers", précise Luminus dans un communiqué.