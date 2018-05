Luc Tayart de Borms (Fondation Roi Baudouin): "Nous sommes engagés, mais pas militants"

La Fondation Roi Baudouin a soutenu pas moins de 2.559 organisations et individus en 2017. Elle a consacré 44 millions d'euros, sur un budget de 64 millions, au soutien de diverses organisations. A cela s'est ajouté le financement de recherches, de journées d'étude, de publications, etc. Son budget de fonctionnement a du reste été porté à 75 millions d'euros pour 2018. Ce qui n'est rien au regard du portefeuille d'actifs et des fonds que gère une organisation valorisée à plus d'un milliard d'euros. La bienfaisance serait-elle devenue un véritable business ?

