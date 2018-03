"Limiter le lien entre salaire et ancienneté dans le temps"

Lier le salaire et l'ancienneté devrait être limité dans le temps, selon plusieurs chercheurs de la Vlerick Business School et la firme de consultance de RH Hudson. Les chercheurs se basent sur le fait que l'écart salarial entre jeunes et anciens travailleurs en Belgique est l'un des plus élevé d'Europe.