Lidl va investir 35 millions d'euros à Bruxelles en 2018 et créer 65 emplois

Lidl compte investir 35 millions d'euros en région bruxelloise et y ouvrir trois nouveaux magasins en région bruxelloise (Schaerbeek, Molenbeek et Anderlecht), ainsi que transformer et agrandir son magasin de Berchem-Sainte-Agathe. Soixante-cinq nouveaux emplois seront ainsi créés, annonce mardi l'enseigne de grande distribution allemande.