Lidl: tous les centres de distribution bloqués, une centaine de magasins fermés

Les centres de distribution de Courcelles, Marche et Genk sont à l'arrêt depuis samedi, ceux de Wevelgem et de Saint-Nicolas ont été bloqués dimanche. Ce blocage a fortement perturbé l'ouverture des magasins de l'enseigne car ils n'ont pas été réapprovisionnés. D'après le SETCa, la grande majorité des Lidl sont fermés en Wallonie, une quinzaine à Bruxelles et une cinquantaine en Flandre.

"Le nombre de magasins qui n'ont pas ouvert a d'ailleurs progressé à Bruxelles par rapport à ce week-end, le mouvement ne faiblit donc pas", précise encore Myriam Delmée. L'indisponibilité des centres de distribution entraîne également des problèmes pour l'approvisionnement des magasins ouverts, ajoute Isabelle Colbrandt, porte-parole de Lidl.

"Normalement, nous livrons chaque jour des produits frais à chaque magasin, notamment de la viande, du poisson, des légumes et des fruits. Cela n'a pas été possible lundi matin, donc le stock dans les quelque 200 magasins ouverts pourrait être moins important que d'habitude."

Isabelle Colbrandt ajoute que la direction n'a pas encore reçu de réponse officielle du syndicat. "Nous espérons l'obtenir le plus rapidement possible car nous voulons trouver une solution." Les travailleurs de Lidl mènent des actions depuis plusieurs jours afin de protester contre la charge de travail. La direction a proposé une solution temporaire aux travailleurs, mais le SETCa la juge insuffisante tandis que les syndicats chrétien et libéral la soutiennent.