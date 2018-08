Lire la chronique d'Amid Faljaoui Amid Faljaoui, directeur des magazines francophones de Roularta. Opinion

Les véritables bombes fiscales votées en toute discrétion pendant l'été

Les assurances-vie souscrites à l'étranger et non déclarées au fisc seront désormais connues du fisc grâce à une loi votée discrètement durant l'été. De même, toutes les personnes qui ont plus de 25% des actions d'une société seront aussi connus du fisc. Que ce soit le petit boulanger du coin ou le milliardaire qui se cache derrière un trust: tous seront désormais transparents aux yeux du fisc. Amid Faljaoui nous parle de ce qu'il faut bien appeler un cadastre des fortunes.