Les ventes de la marque Volkswagen ont remonté la pente en 2016

Le fabricant de la Golf et de la Polo a écoulé l'an dernier 5,99 millions de véhicules, selon un communiqué publié lundi. Cela représente une hausse de précisément 2,8% par rapport à 2015, année des révélations sur sa tricherie à grande échelle destinée à faire passer ses véhicules diesel pour moins polluants qu'ils n'étaient en réalité.

"Près de 6 millions de clients ont choisi la marque Volkswagen et nous ont ainsi gardé leur confiance dans des temps difficiles", s'est réjoui Jürgen Stackmann, directeur des ventes de la marque, cité dans le communiqué.

C'est la Chine, plus grand marché du constructeur allemand, qui a permis à Volkswagen de signer une bonne année grâce à une hausse de la demande locale de 14%.

En Europe de l'Ouest en revanche, les ventes ont décliné de 2%, avec un recul marqué en Allemagne (-7,2%) tandis que la France et l'Italie ont bondi de 35,8% et 29,5% respectivement grâce à l'attrait des nouvelles Polo et Tiguan.

Aux Etats-Unis, où a éclaté en septembre 2015 le "dieselgate" concernant l'ensemble du groupe Volkswagen et notamment sa marque éponyme, VW a chuté de 7,6% en 2016 sur fond d'interdiction à la vente de ses voitures roulant au gazole.

Au seul mois de décembre, la marque allemande a enregistré des livraisons mondiales en hausse de 16,4% sur un an, à environ 568.000 unités, avec un rebond notable aux Etats-Unis (+20%).

VW a ainsi effacé en 2016 les pertes de 2015, quand ses ventes avaient baissé de 5% à 5,82 millions d'unités. Le groupe Volkswagen, propriétaire également d'Audi, Porsche et Seat entre autres, avait pour sa part vu ses livraisons glisser de 2% en 2015, à 9,93 millions d'unités. Ses chiffres pour l'ensemble de l'année 2016 sont attendus dans la semaine.

Le mastodonte allemand pourrait passer pour la première fois sur une année complète devant le japonais Toyota et devenir le premier groupe automobile mondial en termes de ventes.