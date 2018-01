Les travailleurs bloquent l'usine Vandemoortele à Seneffe depuis lundi matin

Après une réunion vendredi dernier entre direction et syndicats qui avait abouti à un statu quo alors que la direction avait demandé une nouvelle rencontre dans le courant de cette semaine, les travailleurs ont décidé d'exprimer leur désapprobation en bloquant l'usine de Seneffe lundi matin. Ils sont des centaines à être rassemblés devant les portes de l'usine.

"J'ai expliqué aux délégués le résultat des pourparlers de vendredi dernier, qui avaient abouti à un statu quo", a expliqué Michèle Duray de la FGTB Horval. "Ils ont décidé de partir en grève et de bloquer le site de Seneffe. Il est impossible de s'exprimer davantage sur la suite des événements. Tout va dépendre de l'attitude de la direction. Nous commençons par le blocage de l'usine de Seneffe. Vandemoortele a également des sites à Ghislenghien et deux en Flandre."

Un délégué de la FGTB avait été licencié le 22 décembre dernier sans motif de licenciement, selon le syndicat, qui demande depuis lors la réintégration du travailleur. Un préavis de grève avait été déposé.

De son côté, la direction a évoqué des "comportements incompatibles avec les règles en vigueur dans l'entreprise" de la part du technicien.

"La conciliation du 9 janvier dernier s'était soldée par un refus catégorique de la direction de réintégrer le travailleur", écrit le syndicat socialiste lundi matin dans un communiqué. "Depuis, la FGTB Horval a entrepris maintes actions pour dénoncer cette injustice. Plusieurs communications sur les réseaux sociaux ont été largement partagées et ont récolté de vives réactions de nombreux délégués, tous secteurs confondus. Une pétition en ligne a également été lancée et partagée par les centrales FGTB de Belgique et d'Europe. Nous avons récolté, ce jour, plus de 2.200 signatures. En quelques jours seulement, nous avons obtenu le soutien de l'ensemble des centrales FGTB mais également de nos organisations soeurs européennes. Nous attendons désormais une réponse de la direction de Vandemoortele qui ne pourra nier la solidarité qu'a suscitée cette décision aussi unilatérale qu'injuste."