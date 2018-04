Les sponsors étrangers montent au filet pour David Goffin

Le champion est de retour sur les courts, l'oeil - on l'espère - définitivement guéri et le polo orné du logo d'un tout nouveau sponsor. Fin de semaine, David Goffin entamera en effet son premier match à l'Open de Miami, après un repos forcé de quatre semaines dû à une méchante balle reçue en pleine figure au tournoi de Rotterdam. Ce sont les risques du métier qui peuvent, parfois, effrayer certaines marques désireuses de nouer des partenariats avec des sportifs : une immobilisation inattendue de l'athlète auquel elles ont décidé d'associer leur image et donc une perte de visibilité passagère pour leur précieux logo.

...