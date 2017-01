Les soldes devraient durer cinq semaines, selon le SDI

Pour le Syndicat des indépendants et des PME, la période des soldes devrait être rallongée à cinq semaines, indique-t-il dans un communiqué diffusé lundi. Selon le SDI, il serait plus "judicieux" que les soldes démarrent le 10 janvier et se terminent le 14 février.