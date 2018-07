Les salaires ont augmenté de 3,9%, la plus forte hausse depuis cinq ans

"Cette croissance est due à l'indexation plus élevée l'année passée, mais également au pourcentage que les organisations ont octroyé en plus de l'index, plus précisément 1,7%. La rémunération variable collective et la rémunération flexible ne cessent de gagner en popularité", constate Hudson.

En 2016-2017, la croissance des salaires avait atteint 2%.

Pour le consultant RH, le fait que l'augmentation salariale soit aussi élevée cette année est dû à la croissance économique et à la hausse du taux d'emploi. "D'autre part, la guerre des talents qui règne en permanence, combinée à la conjoncture positive, renforce la concurrence sur le marché du travail", analyse Hudson.

Le consultant constate par ailleurs que la rémunération variable dans le package salarial prend de plus en plus d'importance. Le bonus collectif CCT 90 devient de plus en plus populaire, au détriment des bonus individuels traditionnels.

Autre tendance observée: de plus en plus d'entreprises adoptent un plan de rémunération flexible. "Grâce à ce plan, les employés ont la possibilité de composer eux-mêmes une partie de leur package salarial. D'après notre sondage, une organisation sur cinq a actuellement un plan de rémunération flexible et une organisation sur trois a l'intention de mettre en place un plan de ce genre."