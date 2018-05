Les raisons de l'association entre Fnac Darty et MediaMarktSaturn

Pendant que les traders parlent en mal de l'Italie dans les salles des marchés, le monde de la distribution continue imperturbable son petit bonhomme de chemin. Même si dans ce secteur, le grand méchant loup s'appelle Amazon, Coolblue ou encore Bol.com, les distributeurs traditionnels ne comptent pas se laisser manger sans réagir. C'est le cas, par exemple, du groupe Fnac Darty qui est mieux connu en Belgique sous la marque Fnac Vanden Borre.

Comme chacun le sait, le marché de la distribution est en quelque sorte un marché pourri. La croissance y est très faible, les acteurs sont trop nombreux , et les marges sont réduites à peau de chagrin. L'arrivée des distributeurs en ligne comme Amazon a aggravé la pression sur les marges des distributeurs classiques. Donc, pour faire face à Amazon et à ses petits amis, le groupe Fnac Darty en est arrivé à la conclusion qu'il fallait consolider. Un joli terme financier pour dire qu'il faut s'associer ou se marier avec d'autres groupes pour survivre. C'est d'abord ce qu'a fait la Fnac avec son mariage avec Darty et, depuis quelques jours, avec MediaMarktSaturn. Ce groupe allemand est le leader européen de la distribution d'électronique grand public. MediaMarktSaturn a affiché un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros en 2017. De son côté, le tandem Fnac Darty n'est pas un nain non plus avec ses 7.5 milliards d'euros.

Ces deux géants ont donc décidé de nouer une alliance pour peser dans les négociations avec les fabricants de produits électro-ménager. Quand on devient par alliance du jour au lendemain le premier réseau de distribution pour ce genre de produits, la négociation se fait plus facilement pour diminuer les prix et donc améliorer les marges. Le patron de Fnac Darty donnait l'exemple du prochain mondial de foot en Russie. C'est l'occasion de démontrer aux fabricants qu'il n'y a aucun autre distributeur qui peut offrir un canal de vente aussi performant. L'autre raison de cette alliance entre Fnac Darty et MediamarktSaturn, c'est qu'ils vont pouvoir investir en commun dans une meilleure analyse de nos données personnelles. Autrement dit, connaître très précisément nos goûts et nos désirs. Exactement comme le font les géants d'Internet grâce à leurs algorithmes. Voilà pourquoi le français Fnac Darty s'associe avec l'allemand MediaMarktSaturn, c'est pour contrer l'américain Amazon.