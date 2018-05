Les prix de l'essence à leur plus haut depuis plus de deux ans et demi

L'essence 95 RON et 98 RON voient leur prix maximum augmenter de 3,3 et 3,5 centimes d'euro à respectivement 1,5300 et 1,6160 euro le litre. Les prix maximum de l'essence 95 RON E10 et 98 RON E10 sont eux en hausse 2,7 et 3,5 centimes à respectivement 1,5270 et 1,6240 euro le litre. Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leurs compositions sur les marchés internationaux, rappelle l'administration. La semaine dernière, l'administration avait déjà annoncé le prix maximum du diesel 10S à 1,5020 euro le litre (+2,9 centimes d'euro), un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le 10 septembre 2013.