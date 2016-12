Les métros chinois font le bonheur d'Alstom Charleroi

Concrètement, Alstom Charleroi a assuré la conception du système de traction du métro et fourni les logiciels de contrôle des commandes des systèmes de traction et des convertisseurs auxiliaires.

Mais ce n'est pas la première réalisation carolorégienne en Chine. "A ce jour, 19 lignes de métro en Chine ont été équipées du système de traction d'Alstom, parmi lesquelles la ligne 6 et la ligne 15 de Pékin, ainsi que la ligne 3 de Qingdao. Centre d'excellence des systèmes de traction pour le groupe, Alstom Charleroi a participé à la majeure partie de la mise en oeuvre des 19 lignes en Chine. Le rôle du site réside principalement dans la conception de la solution Optonix et dans le support du site SATEE (la co-entreprise locale d'Alstom, Shanghai Alstom Transport Electrical Equipment Co. Ltd, NDLR) pour la fabrication et la mise en service commercial", précise l'entreprise dans un communiqué.

Une activité soutenue qui autorise Alstom Charleroi à recruter actuellement une quarantaine de nouveaux collaborateurs pour ses projets de signalisation et de traction.