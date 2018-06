Les magasins de jouets La Grande Récré en faillite, 95 emplois perdus

Nonante-cinq personnes dont 85 en CDI travaillaient pour l'enseigne en Belgique. "Il n'y a pas eu de repreneur. Nous l'espérions mais cela ne s'est pas produit comme en France où une quarantaine de magasins ont été sauvés", précise Mme. Dierckx. A l'exception d'un magasin à Zaventem, les magasins de La Grande Récré se trouvaient principalement en Région bruxelloise ou en Wallonie.

La Grande Récré, chaîne française, avait surtout des magasins en France mais aussi au Maroc. La Grande Récré, marque historique du groupe Ludendo, a été fondée en 1977. Ludendo, numéro 2 en France derrière Toys'R'Us avec 9% de parts de marché, avait été placé en redressement judiciaire à la mi-mars en raison de difficultés commerciales et financières. Sa dette, de l'ordre de 150 millions d'euros, va être échelonnée sur dix ans.

Sa période d'observation de six mois, décidée en mars par le tribunal de commerce, avait été maintenue lors d'une audience intermédiaire le 14 mai. Le plan prévoit notamment que le groupe, détenu à 62% par la holding familiale, se sépare "des filiales et magasins non-rentables", notamment à l'étranger (Espagne, Suisse, Belgique). Fondé en 1977 par Maurice Grunberg, Ludendo est spécialisé dans le commerce des jeux, des jouets, de la fête et des loisirs pour l'enfant et la famille. Avec un chiffre d'affaires sous enseignes de 460 millions d'euros en 2017, il compte près de 400 magasins dans le monde, 2.500 collaborateurs directs et 100 franchisés.