Les logiciels de traduction remplaceront-ils l'humain?

La traduction, c'est désormais un jeu d'enfant. Copiez un texte anglais, collez-le sur Google Translate, relisez le résultat en français et adaptez-le à votre sauce. En quelques clics, vous voilà traducteur de l'anglais vers le français. Mais attention, les petites erreurs peuvent s'avérer lourdes de conséquences. Dans le secteur économique et financier, la devise américaine s'écrit par exemple " USD " et non " dollar ", pour éviter la confusion avec le dollar australien ou jamaïcain. " Et en anglais, le terme fair value se traduit normalement en néerlandais par reële waarde et en français par 'juste valeur', relate Dominique Jonkers, ancien banquier reconverti en traducteur avec sa société Jonkers and Partners. Mais si vous optez en français pour le terme de 'valeur réelle', votre phrase aura totalement perdu son sens. "

