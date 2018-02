Les investissements pèsent sur les résultats de Van de Velde

Son bénéfice, part du groupe, et son chiffre d'affaires ont pour leur part progressé de 1,2% chacun, à respectivement 33,9 millions d'euros et 205,6 millions d'euros, le recul enregistré dans le segment lingerie ayant été compensé par les prestations des articles de sport et de bain.

"En 2018, notre objectif est de retrouver un niveau de croissance correspondant à la moyenne historique, notamment grâce à l'introduction de Marie Jo Swim et à l'effet des initiatives mises en place en 2017", a précisé le groupe de Schellebelle dans un communiqué.

Ce dernier s'attend toutefois à "une nette augmentation des coûts et des investissements" en 2018 en raison de la mise en place de sa plate-forme évolutive. "Bien que cette augmentation exercera une pression sur le développement du bénéfice, le conseil d'administration et la direction soutiennent sans réserve ces initiatives en vue de réaliser la future croissance", a ajouté Van de Velde.

Le groupe proposera à ses actionnaires un dividende de 1,03 euro brut par action, en baisse de 70,6% par rapport au dividende octroyé l'an passé.