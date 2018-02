Les grands projets de Brantano

A côté d'une plateforme en ligne, trois concepts de magasins seront développés: "Brantano Klassik", "Brantano Boutik" et "Brantano Market".

D'ici 2020, le groupe veut avoir environ 150 magasins en Belgique, soit 40 de plus qu'aujourd'hui. Ces nouveaux magasins créeront de 200 à 250 emplois. "Nous voulons que les gens choisissent en premier lieu Brantano lorsqu'ils ont besoin de chaussures ou de vêtements", explique le patron Dieter Penninckx.

Brantano lancera une nouvelle plateforme en ligne qui sera activée d'ici l'été. "Nous y travaillons depuis un an déjà et nous avons beaucoup appris de notre expérience avec Miss Etam aux Pays-Bas. La plateforme reconnait qui surfe et adapte son offre", explique M. Penninckx.

L'investissement portera aussi sur des magasins physiques. Environ cinq magasins "Brantano Boutik" verront le jour cette année avec plus de vêtements et de chaussures. D'ici 2020, FNG table sur 110 magasins "Klassik", 30 à 40 Boutiks et une dizaine de Markets. L'objectif de FNG est de proposer une offre multi-canaux combinant plusieurs façons de faire des achats.

Ces projets d'investissement ont une valeur totale d'environ 100 millions d'euros.