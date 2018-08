Les giga-amendes, un instrument de pouvoir

Il est certes vrai que ce domaine permet, sans doute plus que les autres, une délocalisation des activités et des pouvoirs de décision. Il est aussi exact que, par rapport à la situation d'il y a 40 ou 50 ans, les Etats disposent de moins de participations directes dans des entreprises publiques, après certaines privatisations. Et également, il faut admettre que certaines entités autrefois directement gérées par l'Etat ne sont actuellement plus que contrôlées par lui en tout ou en partie. Suivant les pays, il peut s'agir des postes, des aéroports ou du secteur de la téléphonie où, souvent, l'actionnariat d'entreprises autrefois publiques a été ouvert au privé.

...