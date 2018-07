Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant Opinion

Les Gafa, maîtres des illusions

On aurait tort de ne juger les géants technologiques que par le prisme financier et économique, à travers leur mainmise sur l'économie mondiale, des valorisations jamais atteintes en quelques années seulement menaçant de plus en plus de secteurs à mesure qu'ils avancent.