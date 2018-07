Les festivals de films de voyage, côté business

Pionnier, le Banff Montain Film Festival est le plus grand festival de films d'aventure en montagne au monde. Cette compétition cinématographique internationale annuelle est née en 1975 dans la ville de Banff, au creux des Rocheuses canadiennes. En 2009, le " Banff " débarque à Bruxelles : Patrick Toby, passionné de sports et ancien voyageur, achète les droits de diffusion des films qu'il sélectionne pour la Belgique. Le succès est au rendez-vous : l'an dernier, le festival est parti en tournée avec 17 dates belges et une escale au Luxembourg, des soirées presque toutes sold out.

