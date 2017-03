Les faillites de février 2017: mieux que 2016, vraiment ?

À cela, il faut ajouter les 40 jugements d'associés de sociétés à responsabilité illimitée, soit 837 au total. Avec seulement 28 associés concernés en 2016, on avait atteint 844 jugements.

Les statistiques sont donc à peu près comparables.

À ceci près, qu'il n'y a eu cette année que 19 jours ouvrables, contre 21 l'année passée.

La moyenne journalière est donc de 44 dossiers, contre 40 en 2016.

Par contre, les congés de carnaval n'ont pris que deux jours cette année contre cinq l'année passée. Et les congés ont toujours une petite influence sur les statistiques.

Le commerce (gros et détail), l'horeca et la construction sont, dans l'ordre, les trois plus gros secteurs touchés. Ce n'est pas une surprise, puisqu'on les retrouve en tête des statistiques depuis des années.

Les secteurs qui marquent le plus le pas cette année sont celui de l'information et de la communication, avec 27 faillites, qui progresse de près de 23% par rapport à 2016 et le secteur récréatif qui en compte 11 contre 5 l'année passée. Les autres secteurs sont plus stables et reproduisent peu ou prou les chiffres de l'année passée.

Pascal Flisch, analyste chez Roularta Business Information