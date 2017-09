Les Editions de l'Avenir et Rossel rachètent IP Press à RTL

Les activités d'IP Press seront logées dans une régie commune aux deux groupes et qui s'occupe actuellement de vendre des nécrologies, NecNet. Elle est détenue à 51 % par les Éditions de l'Avenir et à 49 % par Rossel. Le personnel d'IP Press (neuf personnes selon Le Soir) est repris et bénéficiera de l'appui opérationnel de la régie Rossel.

"Cette association consolide ainsi IP Presse dans son statut de régie n°1 dans le secteur du magazine puisqu'elle voit un portefeuille déjà bien rempli (Ciné Télé Revue, Télépro, Téléstar, Top Santé, etc.) se renforcer de titres comme Soir Mag, TV News, SoSoir côté Rossel ou encore Moustique, Télépocket et Deuzio côté L'Avenir", indique L'Avenir.

Cette collaboration entre Rossel et les éditions de L'Avenir va encore se renforcer dès janvier prochain, quand les emplacements publicitaires de l'Avenir, tant sur le papier que sur internet, seront confiés à Rossel advertising.